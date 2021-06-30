Нападник Баварії Кінгслі Коман не розраховує на те, що залишить клуб цього літа.

Трансфер 25-річного форварда у літнє міжсезоння малоймовірний, повідомляє журналіст Тобі Альтшефль у своєму Twitter.

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Все через те, що Баварія не готова попрощатись з Кінгслі Команом менш ніж за 90 млн євро. Футболіст розуміє, що за таку ціну його трансфер у інший клуб малоймовірний. Тому він збирається залишитись у складі мюнхенців до літа 2023, поки не завершиться дія його контракту. Пізніше він має намір залишити "баварців" на правах вільного агента.

Нагадаємо, у підписанні Комана зацікавлений Ліверпуль. У минулому сезоні Бундесліги Кінгслі провів 29 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

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