Трансфер 25-річного форварда у літнє міжсезоння малоймовірний, повідомляє журналіст Тобі Альтшефль у своєму Twitter.

Ліверпуль розпочав перемовини щодо трансферу Комана – у Баварії є свої плани на вінгера

Все через те, що Баварія не готова попрощатись з Кінгслі Команом менш ніж за 90 млн євро. Футболіст розуміє, що за таку ціну його трансфер у інший клуб малоймовірний. Тому він збирається залишитись у складі мюнхенців до літа 2023, поки не завершиться дія його контракту. Пізніше він має намір залишити "баварців" на правах вільного агента.

Нагадаємо, у підписанні Комана зацікавлений Ліверпуль. У минулому сезоні Бундесліги Кінгслі провів 29 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

A transfer of Kingsley Coman is unlikely at the moment due to the high transfer charges from Bayern (90 million euros). That is why the tendency on Coman's side is to stay in Munich, with the option of going free of charge like Alaba.