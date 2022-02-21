Тренерский штаб во главе с Юлианом Нагельсманном получил неприятные новости от клубных врачей.

Бавария провела регулярное тестирование на коронавирус. По его результатам Томас Мюллер получил положительный результат, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Лучший бомбардир группового этапа ЛЧ может стать "дешевой" заменой Левандовски в Баварии

32-летний немец чувствует себя хорошо и не имеет никаких осложнений. Теперь он на самоизоляции. Из-за выявленной болезни участие Мюллера в поединке Бундеслиги против Айнтрахта оказалось под серьезным вопросом.

К слову, Томас в текущем сезоне провел 33 поединка, в которых забил 10 мячей и отдал 22 результативных передачи. Бавария лидирует в чемпионате.

Бавария вырвала у прекрасного Зальцбурга ничью – провальный тайм, Левандовски-невидимку и восхождение новых звезд в ЛЧ