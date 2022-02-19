На радары мюнхенцев попал 27-летний форвард Аякса Себастьян Алле, информирует Goal.

Бавария нашла усиление защиты в Серии А – большая преграда на пути трансфера

Бавария ищет замену для Роберта Левандовски, которому приписывают желание покинуть Мюнхен ближайшим летом. Приоритетным кандидатом считался Эрлинг Холанд, однако чемпионы Германии могут существенно сэкономить. Алле будет стоить гораздо меньше, хотя также демонстрирует монструозную статистику и имеет опыт выступлений в Бундеслиге.

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В текущем сезоне нападающий Аякса провел 27 матчей, в которых оформил 28 голов и 8 ассистов. Именно ивуариец стал лучшим бомбардиром по итогам группового этапа ЛЧ – 10 голов и 2 ассиста в 6 турах.

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