Тренерський штаб на чолі з Юліаном Нагельсманном отримав неприємні новини від клубних лікарів.

Баварія провела регулярне тестування на коронавірус. За його результатами Томас Мюллєр отримав позитивний результат, інформує офіційний сайт мюнхенців.

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32-річний німець почувається добре і не має жодних ускладнень. Зараз він на самоізоляції. Через виявлену хворобу участь Мюллєра в поєдинку Бундесліги проти Айнтрахта опинилась під серйозним питанням.

До слова, Томас у поточному сезоні провів 33 поєдинки, у яких забив 10 м'ячів та віддав 22 результативні передачі. Баварія лідирує в чемпіонаті.

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