"У Левандовски есть агент. Он запудрил мозги Роберта и вертел им целый год. Это неприемлемо. Мы очень уважаем Леву. Бавария всегда относилась к нему с благодарностью.

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Мы вели переговоры с его агентом (Пини Захави, – прим.). Четко сказали, что хотим вместе строить будущее. Бавария сделала предложение с конкретной суммой и сроком. Мне удивительно, почему агент говорит по-другому.

Барселона? У Левандовски контракт до 2023 года, и он доработает его до конца. Мы не будем обсуждать никакие предложения других клубов. У него еще год контракта", – сказал Салихамиджич в программе Doppelpass.

Заметим, что уже прошлый сезон Бундеслиги стал для Левандовски восьмым в составе Баварии, с которой он выиграл 19 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. В общей сложности Роберт сыграл за клуб из Мюнхена 374 матча (344 гола, 72 ассиста).

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