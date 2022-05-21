Поляк уже публично заявил, что хочет сменить клубную прописку. Правда, контракт 33-летнего форварда с Баварией рассчитан на еще один сезон. Мюнхенцы были бы не прочь удержать своего лидера.

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В то же время, немцы не будут препятствовать трансферу, если получат достойное предложение. Единственным реальным претендентом на Левандовски является Барселона. Каталонцы даже сделали первое официальное предложение Баварии, утверждает Bild. Барселона предлагает 32 млн евро, но мюнхенцы хотят 40. Переговоры продолжаются.

Заметим, что уже прошлый сезон Бундеслиги стал для Левандовски восьмым в составе Баварии, с которой он выиграл 19 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. В общей сложности Роберт сыграл за клуб из Мюнхена 374 матча (344 гола, 72 ассиста).

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