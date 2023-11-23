Бавария попыталась забрать у Зинченко конкурента и получила категорическую реакцию Арсенала
14:15 - Читати українською
Японский защитник Такехиро Томиясу останется в АПЛ, несмотря на интерес от чемпионов Германии.
Бавария еще летом рассматривала возможность подписать Томиясу, а теперь видит японца одной из приоритетных целей на следующие трансферные окна.
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Однако Арсенал категорически отказывается отпускать Такехиро. В Лондоне готовят для защитника новый долгосрочный контракт, сообщает The Telegraph.
Томиясу подкупает Баварию универсальностью – он может сыграть на любом фланге обороны и в центре защиты.
В этом сезоне японец конкурирует за место в основе с Зинченко. Артета предпочитает Томиясу в топ-матчах, когда нужно надежно отыграть в обороне.
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