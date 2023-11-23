Баварія спробувала забрати в Зінченка конкурента й отримала категоричну реакцію Арсенала
14:15 - Читать на русском
Японський захисник Такехіро Томіясу залишиться в АПЛ, попри інтерес від чемпіонів Німеччини.
Баварія ще влітку розглядала можливість підписати Томіясу, а тепер бачить японця одним з пріоритетних цілей на наступні трансферні вікна.
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Однак Арсенал категорично відмовляється відпускати Такехіро. У Лондоні готують для захисника новий довгостроковий контракт, повідомляє The Telegraph.
Томіясу підкупляє Баварію універсальністю – він може зіграти на будь-якому фланзі оборони та в центрі захисту.
У цьому сезоні японець конкурує за місце в основі з Зінченком. Артета віддає перевагу Томіясу в топ-матчах, коли потрібно надійно відіграти в обороні.
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