"Это было совместное решение руководства клуба, в котором также принимал участие тренер. Я объяснил это Жерому, он это понял, и он найдет себе великий клуб.

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Он покинет Баварию через парадную дверь, надеюсь, с новыми трофеями", – цитирует спортивного директора Баварии Хасана Салихамиджича Sky Sports.

По информации СМИ, уход защитника спровоцировал конфликт спортдира с главным тренером, Флик не хотел прощаться с Жеромом. Действующий контракт Боатенга с Баварией завершается летом. Игрок защищает цвета мюнхенского клуба с 2011 года.

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