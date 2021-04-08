"Це було спільне рішення керівництва клубу, в якому також брав участь тренер. Я пояснив це Жерому, він це зрозумів, і він знайде собі великий клуб.

"Флік має бажання очолити збірну Німеччини", – легендарний Маттеус критично оцінює конфлікт у Баварії

Він покине Баварію через парадні двері, сподіваюся, з новими трофеями", – цитує спортивного директора Баварії Хасана Саліхаміджіча Sky Sports.

За інформацією ЗМІ, відхід оборонця спровокував конфлікт спортдира з головним тренером, Флік не хотів прощатись із Жеромом. Чинний контракт Боатенга з Баварією завершується влітку. Гравець захищає кольори мюнхенського клубу з 2011 року.

ПСЖ втримав перемогу над Баварією у перестрілці з п'ятьма голами завдяки перформансу Мбаппе та Неймара