Если раньше мюнхенский клуб не собирался прощаться с 33-летним польским форвардом, то сейчас боссы "ротен" изменили свое мнение. Бавария готова отпустить Левандовски за 35-40 млн евро, чтобы через год не потерять его бесплатно, сообщает Bild.

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Клуб и игрок не могут согласовать новый контракт. Соответственно, Бавария настроена получить за Роберта хоть какие-то деньги, чтобы провести перестройку в атаке. Последней каплей стало поведение Левандовски после получения чемпионского титула – нападающий праздновал с командой только час, после чего уехал со стадиона. И даже при этом поляк больше времени уделил своей жене Анне и детям, чем партнерам по команде.

По мнению руководства Баварии, которая становится все более популярной, продажа Левандовски будет иметь позитив для команды. Юлиан Нагельсманн сможет сделать игру в атаке более разнообразной, ведь сейчас все заточено исключительно под Роберта. Сам игрок еще раньше намекал, что может сменить клуб.

Левадовски выступает за Баварию с 2014 года. В сезоне 2021/22 поляк забил 49 голов в 45-ти матчах всех турниров.

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