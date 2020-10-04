Марк Рока подписал 5-летний контракт с Баварией, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации transfermarkt, Бавария заплатила Эспаньолу за 23-летнего полузащитника 9 млн евро. В прошлом сезоне Марк провел 44 матча, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

"Я очень рад. Моя мечта стала реальностью. На мой взгляд, Бавария – лучший клуб в мире с сильными традициями. Я очень счастлив защищать цвета этого великого клуба", – прокомментировал свой трансфер Рока.

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