Челси отказался от щедрого предложения Баварии по Хадсону-Одою
Бавария потерпела неудачу в очередной попытке подписать вингера Челси Каллума Хадсона-Одоя.
Лондонцы отклонили и второе предложение победителей Лиги чемпионов по 19-летнему игроку, информирует Sky Sports.
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Бавария надеялась взять Хадсона-Одоя в годичную аренду с правом выкупа за 70 млн евро. Впрочем, даже этого оказалось мало для Челси. У мюнхенцев остается 2 дня до завершения трансферного окна, но вряд ли они смогут предложить больше. Лэмпард показательно выпустил Хадсона-Одоя в основе на матч 4 тура АПЛ против Кристал Пэлас (4:0).
Добавим, что Бавария пыталась приобрести молодую звезду Челси еще прошлым летом, но потом он подписал новый контракт с "пенсионерами" до лета 2024-го.
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