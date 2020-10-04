Марк Рока підписав 5-річний контракт з Баварією, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією transfermarkt, Баварія заплатила Еспаньйолу за 23-річного півзахисника 9 млн євро. У минулому сезоні Марк провів 44 матчі, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

"Я дуже радий. Моя мрія стала реальністю. На мій погляд, Баварія – найкращий клуб в світі з сильними традиціями. Я дуже щасливий захищати кольори цього великого клубу", – прокоментував свій трансфер Рока.

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