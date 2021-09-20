Мюнхенский коллектив работает над сохранением одного из важных игроков – Сержа Гнабри.

Бавария настроена продолжить сотрудничество с 26-летним нападающим, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

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Нынешний контракт Гнабри действует до лета 2023 года, а новый должен быть рассчитан до 2026-го. Сейчас "ротен" находятся на стадии переговоров с агентом игрока сборной Германии, но детали источник не уточняет.

Напомним, Серж Гнабри защищает цвета Баварии с 2017 года. В текущем сезоне футболист провел 8 матчей, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 результативных паса.

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