Баварія налаштована продовжити співпрацю з 26-річним нападником, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.

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Нинішній контракт Гнабрі чинний до літа 2023 року, а новий має бути розрахований до 2026-го. Зараз "ротен" перебувають на стадії перемовин з агентом гравця збірної Німеччини, але деталі джерело не уточнює.

Нагадаємо, Серж Гнабрі захищає кольори Баварії з 2017 року. У поточному сезоні футболіст провів 8 поєдинків, у яких записав до свого активу 3 голи і 3 результативні паси.

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