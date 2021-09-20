Баварія підготувала новий контракт для зіркового форварда
Мюнхенський колектив працює над збереженням одного із важливих гравців – Сержа Гнабрі.
Баварія налаштована продовжити співпрацю з 26-річним нападником, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.
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Нинішній контракт Гнабрі чинний до літа 2023 року, а новий має бути розрахований до 2026-го. Зараз "ротен" перебувають на стадії перемовин з агентом гравця збірної Німеччини, але деталі джерело не уточнює.
Нагадаємо, Серж Гнабрі захищає кольори Баварії з 2017 року. У поточному сезоні футболіст провів 8 поєдинків, у яких записав до свого активу 3 голи і 3 результативні паси.
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