Мюнхенцы приближаются к громкому трансферу, который станет одним из самых дорогих в истории клуба.

Бавария активизировала переговоры по трансферу Маттейса де Лигта. Чемпионы Германии подготовили для защитника контракт на 5 сезонов с зарплатой в 18 миллионов евро в год, сообщает TZ.

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22-летний центрбек также хочет трансфера. Теперь решение только за Ювентусом. Хасан Салихамиджич в понедельник вылетает в Турин для переговоров – спортивный директор надеется согласовать сумму перехода.

Ювентус купил де Лигта три года назад из Аякса за 85 миллионов евро. У центрбека контракт со "Старой Синьорой" еще на два сезона. В прошлом чемпионате Маттейс провел 31 матч и забил 3 гола.

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