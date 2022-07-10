Бавария готовится к уходу Левандовски. Одним из вариантов на замену поляку стал Харри Кейн, сообщает Kicker. Руководство клуба всерьез рассматривает возможность подписать англичанина.

Левандовски вынужден вернуться в Баварию – план форварда потерпел крушение

Роберт хочет убежать из Мюнхена уже этим летом. Бавария его не отпускает (послезавтра поляк должен явиться на тренировку), но усиленно ищет замену. Даже если Левандовски останется еще на сезон, следующим летом все равно понадобится новый суперфорвард.

У Кейна есть контракт с Тоттенхэмом до июня 2024-го. Сейчас подписать Харри почти нереально – Бавария выделила трансферный бюджет на де Лигта, а Тоттенхэм не вынужден продавать. Однако мюнхенцы стремятся забрать Кейна у "шпор" через год относительно дешево.

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