Мюнхенці наближаються до гучного трансферу, який стане одним з найдорожчих в історії клубу.

Баварія активізувала переговори щодо трансферу Маттейса де Лігта. Чемпіони Німеччини підготували для захисника контракт на 5 сезонів із зарплатою у 18 мільйонів євро на рік, повідомляє TZ.

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22-річний центрбек також хоче трансферу. Тепер рішення тільки за Ювентусом. Хасан Саліхаміджіч у понеділок вилітає в Турин для перемовин – спортивний директор сподівається узгодити суму переходу.

Ювентус купив де Лігта три роки тому з Аякса за 85 мільйонів євро. У центрбека контракт зі "Старою Синьйорою" ще на два сезони. У минулому чемпіонаті Маттейс провів 31 матч і забив 3 голи.

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