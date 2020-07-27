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Бавария планирует обратиться в ФИФА из-за решения отменить "Золотой мяч-2020"

16:14 - Читати українською
Бавария планирует обратиться в ФИФА из-за решения отменить "Золотой мяч-2020"
Роберт Левандовски и "Золотой мяч" / фото из соцсетей

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал тот факт, что в 2020 году журнал France Football не будет вручать "Золотой мяч".

Культовый журнал решил не вручать одну из самых престижных индивидуальных наград в футболе из-за пандемии коронавиуса, котррая серьезно изменила расписание турниров, а в некоторых случаях привела к их отмене. На трофей мог бы претендовать форвард Баварии Роберт Левандовски, который забил 51 гол во всех турнирах этого сезона.

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"Возможно, Левандовски провел свой лучший сезон в карьере. К сожалению, France Football решил не вручать "Золотой мяч" по итогам 2020 года. Считаю, что это несправедливо.

Возможно, нам снова придется говорить с ФИФА, поскольку почти все топ-лиги, кроме Франции, доиграли сезон. Вероятно, позже я поговорю с президентом ФИФА Джанни Инфантино о возможности голосования", – цитирует Румменигге твиттер Bayern&Germany.

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Теги
Роберт Роберт Левандовски Бавария Бавария Германия Золотой мяч Карл-Хайнц Румменигге
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