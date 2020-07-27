Баварія планує звернутися у ФІФА через рішення скасувати "Золотий м'яч-2020"

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге прокоментував той факт, що в 2020 році журнал France Football не вручатиме "Золотий м'яч".

Культовий журнал вирішив не вручати одну з найпрестижніших індивідуальних нагород у футболі через пандемією коронавіусу, яка серйозно змінила розклад турнірів, а в деяких випадках призвела до їх скасування. На трофей міг би претендувати форвард Баварії Роберт Лєвандовскі, який забив 51 гол у всіх турнірах цього сезону.

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"Можливо, Лєвандовскі провів свій найкращий сезон у кар'єрі. На жаль, France Football вирішив не вручати "Золотий м'яч" за підсумками 2020 року. Вважаю, що це несправедливо.

Можливо, нам знову доведеться говорити з ФІФА, оскільки майже всі топ-ліги, крім Франції, дограли сезон. Ймовірно, пізніше я поговорю з президентом ФІФА Джанні Інфантіно про можливість голосування", – цитує Румменігге твіттер Bayern&Germany.

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