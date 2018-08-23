Бавария отложила трансфер Павара на год

Защитник Штутгарта Бенжамен Павар продолжает находиться в сфере интересов мюнхенской Баварии, но не станет игроком "ротен" в этом году.

Переход чемпиона мира на Альянц-Арену откладывается до следующего лета, сообщает kicker.

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Павар не перейдет в Баварию в текущее трансферное окно, но Штутгарт вряд ли сможет удержать защитника дольше, чем на сезон. Француз стал целью мюнхенцев после удачных выступлений на ЧМ-2018, где неожиданно стал основным в сборной (6 матчей, 1 гол) и завоевал золото Мундиаля.

Контракт Бенжамена Павара со Штутгартом предусматривает клаусулу. Она составляет 35 млн евро и "ротен" готовы ее выплатить летом 2019 года. В Штутгарт защитник перебрался 2 года назад из Лилля.