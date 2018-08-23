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Баварія відклала трансфер Павара на рік

18:12 117 Читать на русском
Баварія відклала трансфер Павара на рік
Бенжамен Павар / фото із соцмереж

Оборонець Штутгарта Бенжамен Павар продовжує перебувати в сфері зацікавлень мюнхенської Баварії, але не стане гравцем "ротен" цьогоріч.

Перехід чемпіона світу на Альянц-Арену відкладається до наступного літа, повідомляє kicker.

"Якби Баварія купила Роналду, то виграла б чемпіонат з 35 очками відриву". Улі Хьонесс гостро запалював на німецькому ТБ

Павар не перейде в Баварію у поточне трансферне вікно, але Штутгарт навряд зможе втримати захисника більше, ніж на сезон. Француз став ціллю мюнхенців після вдалих виступів на ЧС-2018, де несподівано став основним у збірній (6 матчів, 1 гол) і виборов золото Мундіалю.

Контракт Бенжамена Павара зі Штутгартом передбачає клаусулу. Вона складає 35 млн євро й "ротен" готові її виплатити влітку 2019 року. До Штутгарта оборонець перебрався 2 роки тому з Лілля.

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