Бавария открестилась от слухов о трансфере Мбаппе
19:58 - Читати українською
Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге признался о дружбе с президентом ПСЖ.
"Мне нравится Мбаппе и то, как он играет, но мы никогда не сможем позволить себе такой трансфер. Такие экономические реалии.
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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи – мой близкий друг. Можете быть уверены, что я не буду беспокоить его по этому поводу", – цитирует Румменигге Le Figaro.
Действующий контракт 21-летнего Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 11 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.
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