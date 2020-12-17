"Мені подобається Мбаппе і те, як він грає, але ми ніколи не зможемо дозволити собі такий трансфер. Такі економічні реалії.

Барселона може допомогти Реалу здійснити трансфер Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі – мій близький друг. Можете бути впевнені, що я не буду турбувати його з цього приводу", – цитує Румменігге Le Figaro.

Чинний контракт 21-річного Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го. У нинішньому сезоні чемпіонату Франції Мбаппе провів 11 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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