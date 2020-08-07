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Бавария отдала двух звездочек в аренду Нюрнбергу

20:46 - Читати українською
Бавария отдала двух звездочек в аренду Нюрнбергу
Сарприт Сингх / Сайт Баварии

Бавария подыскала новую команду для двух молодых выпускников клубной академии.

Нюрнберг на своем официальном сайте объявил о арендных соглашениях по двух игроках мюнхенцев – голкиперу Кристиану Фрюхтлю и хавбеку Сарприту Сингху.

Вратарь Баварии может стать одноклубником Шведа

20-летний вратарь провел 27 матчей в третьей Бундеслиге за дубль Баварии, пропустил 45 мячей. В активе 21-летнего Сингха 22 поединка, семь голов и столько же ассистов. Также молодого новозеландца дважды выпускали в составе первой команды (72 сыгранные минуты в сумме).

К слову, Нюрнберг завершил сезон на 16 строчке второй Бундеслиги, избежав вылета только благодаря плей-офф.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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