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Баварія віддала двох зірочок в оренду Нюрнбергу

20:42 - Читать на русском
Баварія віддала двох зірочок в оренду Нюрнбергу
Сарпріт Сінгх / Сайт Баварії

Баварія підшукала нову команду для двох молодих випускників клубної академії.

Нюрнберг на своєму офіційному сайті оголосив про орендні угоди щодо двох гравців мюнхенців – голкіпера Крістіана Фрюхтля і хавбека Сарпріта Сінгха.

Воротар Баварії може стати одноклубником Шведа

20-річний воротар провів 27 матчів у третій Бундеслізі за дубль Баварії, пропустив 45 м'ячів. В активі 21-річного Сінгха 22 поєдинки, сім голів та стільки ж асистів. Також молодого новозеландця двічі випускали у складі першої команди (72 зіграні хвилини в сумі).

До слова, Нюрнберг завершив сезон на 16 сходинці другої Бундесліги, уникнувши вильоту лише завдяки плей-офф.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Баварія Баварія Трансфери Нюрнберг Нюрнберг Німеччина Трансфери Баварії Крістіан Крістіан Фрюхтль Сарпріт Сарпріт Сінгх
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