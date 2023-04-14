Программу нового тура в Германии открывала битва последних команд в турнирной таблице. Шальке шел на дне 4-матчевой безвыигрышной серией, а гости из Герты имели за плечами 5-матчевую. Впрочем, всего одна победа подняла бы их в зону переходных матчей, а оттуда и до спасительной 15-й позиции недалеко.

В общем, встреча оказалась равной. Команды не преобладали друг друга по моментам, да и по показателям ожидаемых голов разница была некритичной – впрочем, у "кнаппен" в этот вечер залетало все. Особенно в первом тайме.

Открыть счет хозяева смогли уже на 3-й минуте. Героем стал Скарке, который метров с 20-ти попал в дальнюю девятку, еще и с рикошетом от перекладины. Через 10 минут Шальке удвоил свое преимущество в результате подачи Скарке с правого фланга – Бюльтер замкнул, 2:0! У берлинцев же до перерыва мало что получалось, и только ближе к нему гости прибавили в качестве атак.

Активность вылилась в красивый гол Йоветича в компенсированное время. Боатен выиграл подбор перед штрафной и сбросил мяч Стевену, а тот бахнул в правый верхний угол – 2:1!

Впрочем, всего через две минуты после старта второго тайма Шальке восстановил преимущество, организовал контратаку с врыванием Карамана на правый край штрафной. В последний момент тот покатил под удар Терроде с линии вратарской. 3:1!

Вообще, гельзенкирхенцы часто ловили Герту на контратаках. На 78-й минуте это вылилось в выход Бюльтера один на один – голкипер вышел за пределы штрафной в попытке перехватить передачу на ход сопернику, однако тот успел перебросить мяч. 4:1! Казалось, что это конец.

Впрочем, на 83-й минуте гости выскочили в контратаку 3-в-2, качественно раскатав ее и завершив голом Рихтера. Интрига возродилась, но не надолго. Шальке в компенсированное время заработал штрафной, а Камински прямым ударом с него попал под ближнюю штангу – 5:2! Вот это уже был окончательный счет.

Герта опускается на дно таблицы, имея 22 очка в активе. "Кнаппен", набрав 24 зачётных балла, поднялись в зону переходных матчей на 16-ю строчку.

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