Толиссо решил набить себе новое тату, чем нарушил медицинский протокол в условиях пандемии, за это игрока временно отстранили от тренировок, сообщает официальный сайт клуба.

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"Мы очень рады, что матчи Бундеслиги проводятся, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Однако условием для этого является образцовое выполнение игроками, тренерами и персоналом всех правил. Корентен нарушил эти правила, хотя наше спортивное руководство четко и ясно их разъяснило. Это очень неприятный инцидент, который мы ни в коем случае не можем терпеть. Корентен Толиссо получит ощутимый денежный штраф, который пойдет на благотворительные цели", – сказал председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге.

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