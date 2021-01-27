Будущее Ганса-Дитера Флика в Баварии не так безоблачно, как может показаться.

Летом в руководстве мюнхенского клуба произойдут серьезные изменения, которые могут негативно повлиять на статус Флика.

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На пенсию уйдет председатель правления Карл-Хайнц Румменигге, который всегда поддерживал главного тренера. А вот отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем довольно непростые, а роль боснийца в клубе становится все ощутимее. Контракт Флика рассчитан до лета 2023 года, однако нет никаких гарантий, что специалист отработает его полностью, информирует Sport Bild. Кроме того, рулевого Баварии активно сватают на место Йоахима Лева в сборной Германии – если Бундестим провалится на Евро, то оно вполне может стать вакантным.

Напомним, Флик возглавил мюнхенцев в середине прошлого сезона и выиграл с командой все турниры – Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.

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