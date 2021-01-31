Толіссо вирішив набити собі нове тату, чим порушив медичний протокол в умовах пандемії, за це гравця тимчасово відсторонили від тренувань, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Ми дуже раді, що матчі Бундесліги проводяться, незважаючи на ситуацію з коронавірусом. Однак умовою для цього є зразкове виконання гравцями, тренерами і персоналом усіх правил. Корентен порушив ці правила, хоча наше спортивне керівництво чітко і ясно їх роз'яснило.

Це дуже неприємний інцидент, який ми ні в якому разі не можемо терпіти. Корентен Толіссо отримає відчутний грошовий штраф, який піде на благодійні цілі", – сказав голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге.

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