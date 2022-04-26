В Мюнхене готовятся быстро подписать замену, если Роберт Левандовски все же решит переехать в другой чемпионат.

Себастьян Алле – главный кандидат на замену Левандовски. Он идеально подходит под профиль центрфорварда Баварии. Мюнхенцы уже контактировали с агентами футболиста и получили ориентировочную цену трансфера (40 млн евро). Аякс полтора года назад купил француза из Вест Хэма вдвое дешевле.

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У Баварии есть три альтернативы подороже: Ромелу Лукаку из Челси, Патрик Шик из Байера и Дарвин Нуньес из Бенфики, сообщает Bild. По ним торги начнутся с 80 миллионов евро.

Если ни один из этих вариантов не удастся реализовать, Бавария обратится к "пожарным" опциям. Беньямин Шешко из Зальцбурга и Саша Калайджич из Штутгарта будут спасать Мюнхен в случае провала других переговоров.