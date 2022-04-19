Бавария повесила ценник на Левандовски и готовится к потере еще одной звезды
Мюнхенский клуб теряет надежду переподписать контракты с Робертом Левандовски и Сержем Гнабри.
Бавария работает над продлением контрактов с лидерами команды. Текущие действуют до лета 2023-го. Томас Мюллер и Мануэль Нойер подпишут новые соглашения, а вот Роберт Левандовски может покинуть клуб.
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На Левандовски охотится Барселона, однако за поляка придется выложить круглую сумму. Бавария не отпустит 33-летнего Роберта дешевле, чем за 40 миллионов евро, сообщает Kicker.
Кроме этого, туго идут переговоры с Сержем Гнабри. Вингер требует существенного увеличения зарплаты для нового контракта, на что Бавария не готова идти. Гнабри не является незаменимым, учитывая Комана и Сане, поэтому клуб рассмотрит предложения по трансферу.