Бавария работает над продлением контрактов с лидерами команды. Текущие действуют до лета 2023-го. Томас Мюллер и Мануэль Нойер подпишут новые соглашения, а вот Роберт Левандовски может покинуть клуб.

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На Левандовски охотится Барселона, однако за поляка придется выложить круглую сумму. Бавария не отпустит 33-летнего Роберта дешевле, чем за 40 миллионов евро, сообщает Kicker.

Кроме этого, туго идут переговоры с Сержем Гнабри. Вингер требует существенного увеличения зарплаты для нового контракта, на что Бавария не готова идти. Гнабри не является незаменимым, учитывая Комана и Сане, поэтому клуб рассмотрит предложения по трансферу.