У Мюнхені готуються швидко підписати заміну, якщо Роберт Лєвандовскі все ж вирішить переїхати в інший чемпіонат.

Себастьян Аллє – головний кандидат на заміну Лєвандовскі. Він ідеально підходить під профіль центрфорварда Баварії. Мюнхенці вже контактували з агентами футболіста та отримали орієнтовну ціну трансферу (40 млн євро). Аякс півтора року тому купив француза з Вест Хема вдвічі дешевше.

Баварія повісила цінник на Лєвандовскі та готується до втрати ще однієї зірки

У Баварії є три дорожчі альтернативи: Ромелу Лукаку з Челсі, Патрік Шик з Байєра та Дарвін Нуньєс з Бенфіки, повідомляє Bild. За них торги розпочнуться з 80 мільйонів євро.

Якщо жоден з цих варіантів не вдасться реалізувати, Баварія звернеться до "пожежних" опцій. Беньямін Шешко із Зальцбурга та Саша Калайджіч зі Штутгарта рятуватимуть Мюнхен у разі провалу інших переговорів.