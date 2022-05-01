Майнц без проблем одержал победу над Баварией в 32 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Карнавальщики" устроили настоящий праздник для своих фанатов: отгрузили три гола в ворота мюнхенцев, которые в предыдущем туре оформили досрочное чемпионство, и еще трижды попадали в каркас ворот.

День сенсаций в Бундеслиге: хет-трик Холанда не спас Борусию Д от поражения Бохума, Бавария опозорилась с Майнцом