Бавария опозорилась после завоевания чемпионства: видеообзор матча против Майнца – 1:3
09:43 - Читати українською
Майнц без проблем одержал победу над Баварией в 32 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
18’ Йонатан Буркардт
27’ Мусса Ниахате
57’ Леандро Баррейро
18’ Йонатан Буркардт
27’ Мусса Ниахате
57’ Леандро Баррейро
"Карнавальщики" устроили настоящий праздник для своих фанатов: отгрузили три гола в ворота мюнхенцев, которые в предыдущем туре оформили досрочное чемпионство, и еще трижды попадали в каркас ворот.
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Бавария же ответила единственным голом Левандовски. Это едва ли не все, что за матч создала команда Нагельсманна. Майнц благодаря победе поднялся на 9 строчку Бундеслиги, но даже теоретических шансов на еврокубки у него нет.
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