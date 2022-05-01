Баварія зазнала фіаско після здобуття чемпіонства: відеоогляд матчу проти Майнца – 1:3
09:43 - Читать на русском
Майнц без проблем здобув перемогу над Баварією у 32-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
18’ Йонатан Буркардт
27’ Мусса Ніахате
57’ Леандро Баррейро
18’ Йонатан Буркардт
27’ Мусса Ніахате
57’ Леандро Баррейро
"Карнавальники" влаштували справжнє свято для своїх фанатів: відвантажили три голи у ворота мюнхенців, які у попередньому турі оформили дострокове чемпіонство, й ще тричі влучали у каркас воріт.
День сенсацій в Бундеслізі: хет-трик Холанда не врятував Борусію Д від поразки Бохуму, Баварія зганьбилась з Майнцом
Баварія ж відповіла єдиним голом Лєвандовскі. Це чи не все, що за матч створила команда Нагельсманна. Майнц завдяки перемозі піднявся на 9 сходинку Бундесліги, але навіть теоретичних шансів на єврокубки вже не має.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter