Майнц без проблем здобув перемогу над Баварією у 32-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

"Карнавальники" влаштували справжнє свято для своїх фанатів: відвантажили три голи у ворота мюнхенців, які у попередньому турі оформили дострокове чемпіонство, й ще тричі влучали у каркас воріт.

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Баварія ж відповіла єдиним голом Лєвандовскі. Це чи не все, що за матч створила команда Нагельсманна. Майнц завдяки перемозі піднявся на 9 сходинку Бундесліги, але навіть теоретичних шансів на єврокубки вже не має.