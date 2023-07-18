Баварія офіційно підтвердила перехід 26-річного корейця з Наполі. Новачок отримав контракт на 5 років і футболку з номером 3.

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За інформацією інсайдерів, Баварія активувала клаусулу Кіма на суму 50 млн євро. Рік тому Наполі заплатив Фенербахче 18 млн за оборонця, який відразу став лідером команди. За партенопейців центрбек відіграв 45 матчів, забив 2 м'ячі і допоміг стати чемпіонами Італії.

У Баварії Кім повинен замінити Лукаса Ернандеса, якого продали ПСЖ за 45 млн євро.

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