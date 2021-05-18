Чемпион Германии попрощался с Алабой, Боатенгом и Мартинесом посредством официального сайта клуба.

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Трио ветеранов покинет Мюнхен в статусе свободных агентов. Больше других трофеев с "ротен" завоевал Алаба. Австриец защищал цвета Баварии начиная с сезона 2009/10 и взял 10 чемпионских титулов, 6 Кубков Германии и 2 кубка Лиги чемпионов. В свою очередь Боатенг присоединился к мюнхенцам в 2011-м и завоевал с командой 9 Салатниц, 5 Кубков страны и те же 2 кубка ЛЧ. Наконец Мартинес прибыл на Альянц Арену после победного Евро-2012 и оформил с Баварией столько же трофеев, как и Боатенг.

Отметим, что финальный тур чемпионата Германии, в котором Бавария примет Аугсбург, состоится 22 мая.

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