Айнтрахт объявил о трансфере "нового Торреса" из Валенсии
Талантливый воспитанник испанской Валенсии Фабио Бланко решил продолжить карьеру в чемпионате Германии.
Юниор 1 июля станет игроком франкфуртского Айнтрахта, сообщает официальный сайт клуба.
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С "орлами" Бланко подписал 2-летний контракт с опцией продления сотрудничества. Франкфуртцам талант достался бесплатно. Он до сих пор не дебютировал на профессиональном уровне, но выступлениями за юношеские команды Валенсии заслужил сравнение с Ферраном Торресом. До недавнего времени интерес к подписанию вингера проявляла даже Барселона.
Отметим, что Фабио Бланко провел 3 матча в составе сборной Испании U-16, в которых забил 1 мяч.
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