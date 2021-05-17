Юниор 1 июля станет игроком франкфуртского Айнтрахта, сообщает официальный сайт клуба.

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С "орлами" Бланко подписал 2-летний контракт с опцией продления сотрудничества. Франкфуртцам талант достался бесплатно. Он до сих пор не дебютировал на профессиональном уровне, но выступлениями за юношеские команды Валенсии заслужил сравнение с Ферраном Торресом. До недавнего времени интерес к подписанию вингера проявляла даже Барселона.

Отметим, что Фабио Бланко провел 3 матча в составе сборной Испании U-16, в которых забил 1 мяч.

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