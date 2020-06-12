Бавария официально попрощалась с культовым врачом – раньше его со скандалом выгонял Гвардиола

Карьера врача Вильгельма Мюллера-Вольфарта в Баварии близка к своему завершению.

Мюнхенцы на своем официальном сайте объявили об уходе одного из символов клуба после завершения сезона.

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Мюллер-Вольфарт работал врачом первой команды Баварии более 40 лет, с 1996-го его услугами также пользовалась сборная Германии. Специалист был вынужден покинуть клуб во времена тренерства Хосепа Гвардиолы. Испанец открыто выражал недовольство методами работы врача и слишком большим количеством травм игроков. Впрочем, в 2017 году Бавария вернула Мюллера-Вольфарта.

Добавим, что мюнхенцы уже в эти выходные могут оформить очередной титул чемпиона Германии. Команде Флика нужно победить Боруссию М и надеяться на осечку Боруссии Д в матче с Фортуной.

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