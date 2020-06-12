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Сорняки вместо фанатов – стадион Баварии страдает из-за отсутствия зрителей

06:00 31 Читати українською
Сорняки вместо фанатов – стадион Баварии страдает из-за отсутствия зрителей
Альянц Арена / фото с открытых источников

Альянц Арена в Мюнхене, на которой домашние матчи проводит Бавария, уже испытала последствия отсутствия зрителей на трибунах.

Сеть взорвали фотографии пустых трибунах Альяц Арены, на которых видно, как сорняки пробились сквозь бетонные плиты стадиона.

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Напомним, немецкая Бундеслига первой среди топ-чемпионатов Европы возобновила сезон. Однако болельщикам запрещено посещать матчи из-за угрозы новых вспышек коронавируса.

К слову, после 30 сыгранных туров Бавария уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 70 зачетных пунктов. Также мюнхенцы пробились в финал национального Кубка.

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коронавирус Германия Альянц-Арена Бавария Бавария
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