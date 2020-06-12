Сорняки вместо фанатов – стадион Баварии страдает из-за отсутствия зрителей

Альянц Арена в Мюнхене, на которой домашние матчи проводит Бавария, уже испытала последствия отсутствия зрителей на трибунах.

Сеть взорвали фотографии пустых трибунах Альяц Арены, на которых видно, как сорняки пробились сквозь бетонные плиты стадиона.

Бавария представила форму на следующий сезон – ромбики заменят полосами

Напомним, немецкая Бундеслига первой среди топ-чемпионатов Европы возобновила сезон. Однако болельщикам запрещено посещать матчи из-за угрозы новых вспышек коронавируса.

К слову, после 30 сыгранных туров Бавария уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 70 зачетных пунктов. Также мюнхенцы пробились в финал национального Кубка.

Капитанил против Шахтера, интересовал Баварию, но убежал от тренера и топит Вердер – как стать посмешищем в Бундеслиге