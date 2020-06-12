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Баварія офіційно попрощалась з культовим лікарем – раніше його зі скандалом виганяв Гвардіола

17:23 166 Читать на русском
Баварія офіційно попрощалась з культовим лікарем – раніше його зі скандалом виганяв Гвардіола
Вільгельм Мюллєр-Вольфарт / Сайт Баварії

Кар'єра лікаря Вільгельма Мюллєра-Вольфарта у Баварії близька до свого завершення.

Мюнхенці на своєму офіційному сайті оголосили про відхід одного із символів клубу після завершення сезону.

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Мюллєр-Вольфарт працював лікарем першої команди Баварії понад 40 років, з 1996-го його послугами також користувалася збірна Німеччини. Фахівець був змушений покинути клуб у часи тренерства Хосепа Гвардіоли. Іспанець відкрито висловлював невдоволення методами роботи лікаря і занадто великою кількістю травм гравців. Втім, у 2017 році Баварія повернула Мюллєра-Вольфарта.

Додамо, що мюнхенці вже цими вихідними можуть оформити черговий титул чемпіона Німеччини. Команді Фліка потрібно перемогти Борусію М і сподіватися на осічку Борусії Д у матчі з Фортуною.

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