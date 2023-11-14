Рекорд Салаха, джокер Депортиво, особый вечер Кайзерслаутерна – все хет-трики со скамейки запасных в Лиге чемпионов
Оформить хет-трик в Лиге чемпионов – незаурядное достижение. Что и говорить, когда три мяча забивали после выхода на замену.
В конце октября нападающий Порту Эванилсон стал седьмым в истории группового этапа ЛЧ, кому удалось забить трижды после появления со скамейки запасных. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR вспоминает все случаи аналогичные случаи в истории турнира.
Уве Реслер
09.12.1998, Кайзерслаутерн – ХИК 5:2
Выход на замену: 37'
Минуты голов: 43', 61', 80'
Немец был едва ли не единственным светлым пятном в составе Манчестер Сити, который в 1996 году вылетел из Премьер-лиги. Вскоре Реслер вернулся на родину – подписал контракт с сенсационным чемпионом Кайзерслаутерном. Именно в составе этой команды Уве провел один из лучших матчей в карьере. В заключительном поединке группового этапа Реслер оформил хет-трик после выхода на замену. Больше в Лиге чемпионов он не забивал.
Вальтер Пандиани
07.03.2001, Депортиво – ПСЖ 4:3
Выход на замену: 46'
Минуты голов: 57', 76', 84'
Уругвайский нападающий провел в Лиге чемпионов четыре сезона, а его выдающееся достижение случилось в дебютном розыгрыше. В битве с ПСЖ Хавьер Ирурета выпустил Пандиани сразу после перерыва, ведь его команда горела 0:2. На старте второго тайма ПСЖ забил еще раз, однако Пандиани начал один из самых ярких камбеков Депортиво. Вальтер отличился первым, третьим и четвёртым голами испанцев.
Хосеба Льоренте
21.10.2008, Вильяреал – Ольборг 6:3
Выход на замену: 46'
Минуты голов: 67', 70', 84'
Еще один суперсаб испанской команды, которого пришлось ждать семь лет. Мануэль Пеллегрини не был доволен первым таймом своей команды против Ольборга – 2:2. На второй тайм он выпустил 28-летнего Льоренте, который сработал идеально и забил два следующих гола "желтой субмарины". Кроме того, Хосеба отметился и шестым забитым мячом, что позволило матчу на Эстадио де ла Керамика войти в историю со статусом одного из наиболее результативных за время проведения ЛЧ.
Килиан Мбаппе
22.10.2019, Брюгге – ПСЖ 0:5
Выход на замену: 52'
Минуты голов: 61', 79', 83'
Новую эру хет-триков с замены начал 20-летний Килиан Мбаппе. Нападающий ПСЖ после выхода на поле организовал четыре мяча: трижды забил сам и еще раз ассистировал Мауро Икарди.
Маркус Рашфорд
28.10.2020, Манчестер Юнайтед – Лейпциг 5:0
Выход на замену: 63'
Минуты голов: 74', 78', 90+2'
Несмотря на шесть голов в шести матчах Рашфорда, в том сезоне МЮ не смог выйти из группы. Бенефисом Маркуса стал матч с Лейпцигом. До момента, когда Рашфорд оформил дубль, его команда получила право на пробитие пенальти. Впрочем, к отметке подошел Антони Марсьяль, который пенальти и заработал. Однако через несколько минут Маркус таки оформил хет-трик, забив из игры.
Мохаммед Салах
12.10.2022, Рейнджерс – Ливерпуль 1:7
Выход на замену: 68'
Минуты голов: 76', 80', 81'
Уникальный случай. Самый поздний выход на поле суперсаба и самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ (6 минут и 12 секунд). Вряд ли кто-нибудь сможет улучшить достижение Мохамеда Салаха.
Эванилсон
25.10.2023, Антверпен – Порту 1:4
Выход на замену: 44'
Минуты голов: 46', 69', 84'
Свой первый гол в Лиге чемпионов бразилец забил в 14-м поединке – это случилось в октябре прошлого года. В текущем розыгрыше турнира нападающий Порту забил уже четыре раза (все – Антверпену). Эванилсон вышел на замену в конце первого тайма вместо травмированного Венделла. На тот момент его команда проигрывала чемпиону Бельгии, однако во втором тайме перевернула игру именно благодаря Эванилсону.