Бавария обратилась к Барселоне по поводу трансфера тер Штегена, – СМИ

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген имеет возможность вернуться в чемпионат Германии.

Бавария уже контактировала с Барселоной по поводу доступности вратаря "сине-гранатовых" Марка-Андре тер Штегена, сообщает Sport.es.

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По информации источника, мюнхенцы активно следят за ситуацией немецкого голкипера, у которого возникли проблемы в переговорах с каталонцами по новому контракту. Действующее соглашение 27-летнего тер Штегена с Барселоной рассчитано до лета 2022-го.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за Барселону 34 матча (11 из них – "на ноль") и пропустил 34 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 90 млн евро.

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