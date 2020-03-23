Барселона стремится удержать тер Штегена увеличением зарплаты – Бавария готова подписать голкипера

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген имеет возможность получить выгодный контракт с каталонцами.

Барселона не оставляет попыток сохранить немецкого голкипера в своем составе. По информации Sport.es, "сине-гранатовые" предложат тер Штегену новый контракт с заработной платой 6,5 млн евро за сезон. Сейчас немец зарабатывает 4,5 млн.

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Отметим, что именно из-за финансовых аппетитов голкипера стороны долго не могут найти общий язык относительно нового контракта, а именно – Марк-Андре хотел получать 15 млн евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба после Лионеля Месси.

К слову, за ситуацией внимательно следит Бавария, которая не прочь вернуть тер Штегена на родину. Действующее соглашение 27-летнего футболиста с каталонцами рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, тер Штеген присоединился к Барсе в 2014 году, перейдя из Боруссии М пза 12 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги немец провел 26 матчей, в которых пропустил 20 голов.

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