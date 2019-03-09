Бавария обошла Боруссию Д на вершине, Герта проиграла Фрайбургу: 25-й тур Бундеслиги, матчи субботы

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги Бавария легко расправилась с Вольфсбургом, Боруссия вырвала победу над Штутгартом, РБ Лейпциг расписал сухую ничью с Аугсбургом, а Фрайбург победил Герту.

Чемпионат Германии 2018/2019, 25-й тур

Бавария – Вольфсбург – 6:0

Голы: Гнабри, 34, Левандовски, 37, 85, Хамес, 52, Мюллер, 76, Киммих, 82

Боруссия Д – Штутгарт – 3:1

Голы: Ройс, 61 (пен), Алькасер, 84, Пулишич, 90+2 – Кемпф, 71

РБ Лейпциг – Аугсбург – 0:0

Фрайбург – Герта – 2:1

Голы: Петерсен, 27 Ибишевич, 80 (автогол) – Ибишевич, 77

Майнц – Боруссия М – начало в 19:30

Бавария в родных стенах принимала Вольфсбург, начав в медленном темпе без особой остроты. Гостей такой расклад устраивал, но со второй половины первого тайма мюнхенцы захватили инициативу и очень быстро закрыли интригу. На 34-й минуте "рекордмайстеры" забили первый гол: Киммих прорвался на правый край штрафной и отдал на Мюллера, а тот прострелил вдоль ворот на Гнабри, которому оставалось замкнуть – 1:0. Через три минуты Хамес разрезной передачей вывел Гнабри с Левандовски 2-в-1 на голкипера; Серж отпасовал поперёк, а Роберт забил 16-й гол в чемпионате. Во втором тайме давление лишь усилилось, что вылилось в четыре гола. На 52-й и 76-й с линии штрафной забили Хамес и Мюллер, а в течение 82-85 минут Киммих и Левандовски с передач Рибери установили окончательный счёт – 6:0.

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Боруссия провела очень тяжёлый домашний матч против Штутгарта. В первом тайме под проливным дождём дортмундцы проводили атаку за атакой, несколько раз заставив Цилера исполнять сейвы, но в целом их действия выглядели слишком банально. После перерыва содержание игры не изменилось, но Боруссии удалось забить после пенальти, который на 61-й минуте уверенно реализовал Ройс. Казалось, что Дортмунду повезло, но на 71-й минуте Кемпф головой замкнул подачу Кастро со штрафного – 1:1. "Пчёлы" прижали соперника и могли забить на 77-й, но удар Алькасера со штрафного парировал Цилер; тем не менее, на 84-й испанец добился своего, с паса Пулишича прошив голкипера – 2:1. В компенсированное время Кристиан снял напряжение, забив третий мяч и установив окончательный счёт встречи.

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РБ Лейпциг столкнулся с грамотным сопротивлением гостей из Аугсбурга. Отличиться голами в первом тайме подопечным Ральфа Рангника так и не удалось, хотя на 37-й минуте они были очень близки к успеху – Забитцер стрелял с близкой дистанции, но Кобель сумел парировать удар. Во втором тайме хозяева вели настоящую осаду штрафной суперинка, но госям раз за разом удавалось отбиваться. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сухую ничью – 0:0.

Фрайбург выдал интересный поединок против Герты, создав первый момент уже на 2-й минуте встречи усилиями Хаберера, который с края штрафной пробил рядом с дальней штангой. На 25-й счёт могли открыть берлинцы, но удар Штарка с верхнего угла потянул Шволов – а через две минуты Петерсен головой замкнул подачу Грифо и вывел Фрайбург вперёд. Во втором тайме команды продолжили обмен моментами, что в конце концов привело к голу Ибишевича на 77-й минуте. Впрочем, привезти очки с Фрайбурга гостям было не суждено: на 80-й минуте всё тот же Ибишевич при попытке выбить подачу Гриф занёс мяч в собственные ворота – 2:1.

Таким образом, дортмундская Боруссия и Бавария продолжили возглавлять турнирную таблицу с 57 очками в активе, но мюнхенцы из-за лучшей разницы голов теперь идут первыми. РБ Лейпциг набрал 46 зачётных баллов и идёт третьим, Вольсфбург с 39 пунктами остался на седьмой позиции, а Герта, имея 35, находится на два места ниже. Фрайбург набрал 30 очков и обошел Майнц, заняв двенадцатую позицию, Аугсбург с 22 баллами висит прямо над зоной вылета, а за ним с 19 пунктами расположился Штутгарт.