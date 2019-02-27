Глава СДЮШОР Юность Прокопович направил письмо Суркису с требованием выплатить деньги за трансфер Ярмоленко в Боруссию Д

Директор СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович направил открытое письмо президенту Динамо Игорю Суркису с требованием осуществить платеж солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в Боруссию Д.

Как отметил Прокопович, СДЮШОР "Юность" имеет право на получение платежа солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в Боруссию Д в размере почти 287 тысяч евро.

"Средства в сумме 150 тысяч евро из общей суммы платежа солидарности, подлежащих уплате в пользу СДЮШОР "Юность", уже были выплачены ФК Динамо в пользу ОО ЧОФК "Юность".

Динамо сделало официальное заявление относительно платежа солидарности по Ярмоленко, в котором обвинило ФФУ

В связи с этим, в очередной раз довожу до Вашего сведения, что Общественная организация "Черниговский областной футбольный клуб "Юность" основана лишь 30.04.2015 года и соответственно не является правопреемником КПНЗ Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Юность" Черниговской областной государственной администрации.

При этом Ярмоленко Андрей Николаевич никогда не выступал за команды общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб" Юность", – подчеркнул Прокопович.

Кроме того, в письме, полный текст которого размещен на сайте Черниговской областной федерации футбола, отмечается об открытых уголовных производствах по данному факту.

Напомним, конфликт по делу о "платеже солидарности" за переход Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Д в 2017 году уже вышел на международный уровень. За ситуацией следят ФИФА и УЕФА.