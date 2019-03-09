Баварія обійшла Борусію Д на вершині, Герта програла Фрайбургу: 25-й тур Бундесліги, матчі суботи

В рамках 25-го туру німецької Бундесліги Баварія легко розправилась з Вольфсбургом, Борусія вирвала перемогу над Штутгартом, РБ Лейпциг розписав суху нічию з Аугсбургом, а Фрайбург переміг Герту.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 25-й тур

Баварія – Вольфсбург – 6:0

Голи: Гнабрі, 34, Лєвандовскі, 37, 85, Хамес, 52, Мюллер, 76, Кімміх, 82

Борусія Д – Штутгарт – 3:1

Голи: Ройс, 61 (пен), Алькасер, 84, Пулішич, 90+2 – Кемпф, 71

РБ Лейпциг – Аугсбург – 0:0

Фрайбург – Герта – 2:1

Голи: Петерсен, 27, Ібішевіч, 80 (автогол) – Ібішевіч, 77

Майнц – Борусія М – початок о 19:30

Баварія у рідних стінах приймала Вольфсбург, розпочавши у повільному темпі без особливої гостроти. Гостей такий розклад влаштовував, але з другої половини першого тайму мюнхенці захопили ініціативу й дуже швидко закрили інтригу. На 34-й хвилині "рекордмайстери" забили перший гол: Кімміх прорвався на правий край штрафного та віддав на Мюллера, а той прострілив уздовж воріт на Гнабрі, якому залишалося замкнути – 1:0. Через три хвилини Хамес розрізною передачею вивів Гнабрі з Лєвандовскі 2-в-1 на голкіпера; Серж відпасував поперек, а Роберт забив 16-й гол у чемпіонаті. В другому таймі тиск лише посилився, що вилилось у чотири голи. На 52-й та 76-й з лінії штрафного забили Хамес та Мюллер, а протягом 82-85 хвилин Кімміх та Лєвандовскі з передач Рібері встановили остаточний рахунок – 6:0.

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Борусія провела дуже важкий домашній матч проти Штутгарта. У першому таймі під рясним дощем дортмундці проводили атаку за атакою, кілька разів змусивши Цілера виконувати сейви, але загалом їх дії виглядали занадто банально. По перерві зміст гри не змінився, але Борусії таки вдалося забити після пенальті, який на 61-й хвилині впевнено реалізував Ройс. Здавалося, що Дортмунду пощастило, але на 71-й хвилині Кемпф головою замкнув подачу Кастро зі штрафного – 1:1. "Бджоли" притиснули суперника й могли забити на 77-й, але удар Алькасера зі штрафного парирував Цілер; тим не менш, на 84-й іспанець добився свого, з пасу Пулішича прошивши голкіпера – 2:1. У компенсований час Крістіан зняв напруження, забивши третій м'яч та встановивши остаточний рахунок зустрічі.

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РБ Лейпциг зіткнувся з грамотним спротивом гостей з Аугсбурга. Відзначитись голами у першому таймі підопічним Ральфа Рангніка так і не вдалося, хоча на 37-й хвилині вони були дуже близькими до успіху – Забітцер стріляв з близької дистанції, але Кобель зумів парирувати удар. У другому таймі господарі вели справжню облогу штрафного суперинка, але госям раз за разом вдавалося відбиватися. Зрештою, фінальний свисток зафіксував суху нічию – 0:0.

Фрайбург видав цікавий поєдинок проти Герти, створивши перший момент вже на 2-й хвилині зустрічі зусиллями Хаберера, який з краю штрафного пробив поруч із дальньою стійкою. На 25-й рахунок могли відкрити берлінці, але удар Штарка з верхнього кута потягнув Шволов – а через дві хвилини Петерсен головою замкнув подачу Гріфо та вивів Фрайбург уперед. У другому таймі команди продовжили обмін моментами, що, зрештою, призвело до голу Ібішевіча на 77-й хвилині. Втім, привезти очки з Фрайбургу гостям не судилось: на 80-й хвилині все той же Ібішевіч при спробі вибити подачу Гріфу заніс м'яч у власні ворота – 2:1.

Таким чином, дортмундська Борусія та Баварія продовжили очолювати турнірну таблицю з 57 очками в активі, але мюнхенці через кращу різницю голів тепер йдуть першими. РБ Лейпциг набрав 46 залікових балів та йде третім, Вольсфбург з 39 пунктами залишився на сьомій позиції, а Герта, маючи 35, знаходиться на два місця нижче. Фрайбург набрав 30 очок та обійшов Майнц, посівши дванадцяту позицію, Аугсбург з 22 балами висить прямо над зоною вильоту, а за ним з 19 пунктами розташувався Штутгарт.