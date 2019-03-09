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Левандовски стал лучшим иностранным бомбардиром в истории Бундеслиги

17:50 65 Читати українською
Левандовски стал лучшим иностранным бомбардиром в истории Бундеслиги
Роберт Левандовски / фото из соцсетей

Нападающий Баварии Роберт Левандовски отметился забитым голом в матче 25-го тура чемпионата Германии против Вольфсбурга.

34’ Серж Гнабри
37’ Роберт Левандовски
52’ Хамес Родригес
76’ Томас Мюллер
82’ Йозуа Киммих
85’ Роберт Левандовски
 

Форвард сборной Польши на 37-й минуте матча завершил комбинационную атаку мюнхенцев и сделал счет 2:0.

Писарро стал самым возрастным автором гола в Бундеслиге, на 90+6 спасши Вердер от поражения в матче с Гертой

Это взятие ворот стало для 30-летнего нападающего 196-м в матчах чемпионата Германии, что сделало Левандовски лучшим иностранным бомбардиром в истории турнирна. Роберт опередил бывшего игрока Баварии Клаудио Писарро (195).

К слову, этот гол также вывел поляка в лидеры бомбардирской гонки нынешнего сезона. Теперь на его счету 16 забитых мячей и 7 результативных передач в 24-х матчах Бундеслиги.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Теги
Германия Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Бавария - Вольфсбург
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