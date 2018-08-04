Бавария не будет тратить 200 миллионов евро на трансфер одного футболиста

Президент Баварии Ули Хенесс рассказал о конкуренции в Лиге чемпионов с богатыми клубами и о финансовой политике мюнхенцев.

"Так хорошо, как мы играли в последние десять лет, мы не играли очень давно. Но если мы выиграем чемпионат Германии с отрывом в 20 очков и, к сожалению, проигрываем в полуфинале Лиги чемпионов, говорят о плохом сезоне для нас.

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Мы играли не против других клубов, а против государств. Если однажды какой-то клуб исчезнет, ​​потому что государство заберет оттуда деньги, Бавария будет существовать.

Трансферы? Если мы увидим проблемные позиции, то купим игрока за 50, 60 или 80 миллионов Но это будет исключением из правил.

Одно можно сказать точно: пока мы несем ответственность за клуб, я могу исключить сумасшедшие вещи вроде трансфера за 200 миллионов евро", – цитирует Хенесса ESPN.

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