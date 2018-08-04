toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Бавария не будет тратить 200 миллионов евро на трансфер одного футболиста

15:45 64 Читати українською
Бавария не будет тратить 200 миллионов евро на трансфер одного футболиста
Ули Хенесс / фото ФК Бавария

Президент Баварии Ули Хенесс рассказал о конкуренции в Лиге чемпионов с богатыми клубами и о финансовой политике мюнхенцев.

"Так хорошо, как мы играли в последние десять лет, мы не играли очень давно. Но если мы выиграем чемпионат Германии с отрывом в 20 очков и, к сожалению, проигрываем в полуфинале Лиги чемпионов, говорят о плохом сезоне для нас.

Бавария отказалась менять Боатенга на Марсьяля

Мы играли не против других клубов, а против государств. Если однажды какой-то клуб исчезнет, ​​потому что государство заберет оттуда деньги, Бавария будет существовать.

Трансферы? Если мы увидим проблемные позиции, то купим игрока за 50, 60 или 80 миллионов Но это будет исключением из правил.

Одно можно сказать точно: пока мы несем ответственность за клуб, я могу исключить сумасшедшие вещи вроде трансфера за 200 миллионов евро", – цитирует Хенесса ESPN.

Барселона официально подтвердила договоренность о трансфере Артуро Видаля

Теги
Германия Ули Хёнесс Бавария Бавария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
Ворскла
17:00
Львов
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук